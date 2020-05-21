Жительница Корткероса рассказала, как переболела COVID-19

Жительница Корткероса Александра Перова вылечилась от коронавируса. О симптомах болезни и о лечении девушка рассказала телеканалу «Коми гор».

Александра Перова попала в больницу с диагнозом «бактериальная пневмония» в конце марта. Тогда из Эжвы в Корткерос привезли пациентов с COVID-19. Ослабленный организм подхватил вирус. В середине апреля Александру перевели в Коми республиканскую больницу.

Жительнице района девять раз делали тест на коронавирус. В Корткеросе результаты были отрицательными, а вот в Сыктывкаре тест показал наличие инфекции четыре раза. Александру отпустили только после двух отрицательных результатов. Девушка лежала в отделении неврологии, так как стационар переоборудовали под госпиталь для «ковидных» больных.

- Температура была только один день, я бы даже не обратила внимания в обычной обстановке. В какой-то момент пропал чувство вкуса, обоняние. Я неделю не понимала, что ем: ни запахов, ни вкусов не чувствовала. Была еще сыпь, но, возможно, это связано с принимаемыми лекарствами, - сказала Александра.

После выписки девушка две недели провела дома на самоизоляции. Александра призналась, что не видеть родных несколько недель было непросто.

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