2020-05-21T21:56:04+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 21 мая 2020 года

Какие районы в лидерах по новым случаям заражения
Дарья ЮДИНА
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Сразу 24 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в УсинскеСразу 24 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Усинске
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Сегодня в Коми зарегистрировали 13 новых случаев заражения COVID-19. Всего в республике лабораторно подтвердили 1032 случая заражения. Изучаем, в каких муниципалитетах республики выявили новые случаи заражения.

Лидерство в «коронавирусном» рейтинге по-прежнему удерживают Сыктывкар и Усинск. В Усинске сегодня зафиксировали 24 новых случаев заражения, 20 новоинфицированных — рабочие из вахтовых поселков. В Инте количество больных выросло на четыре человека.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

В Воркуте, Ухте, Прилузском, Усть-Куломском, Сосногорском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Койгородском районе и Печоре новых случаев заболевания не зарегистрировали. Вуктыл остается чистым пятном на коронавирусной карте республики. Компанию ему составляет Койгородский район, где единственный болевший излечился недавно.

Остальные муниципалитеты свежих данных по распространению инфекции не дали.

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности. Благодарим за понимание!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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