2020-06-04T20:18:26+03:00
Общество

Приемная кампания-2020 в Коми: как поступить в ссузы

Сколько выделили бюджетных мест по программам среднего профобразования
Дарья ЮДИНА
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В Коми увеличилось количество бюджетных мест для поступающих в ссузыВ Коми увеличилось количество бюджетных мест для поступающих в ссузы
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Министерство образования, науки и молодежной политики Коми рассказало о приеме в ссузы. На 2020 – 2021 учебный год в республике выделено 5106 бюджетных мест по программам среднего профессионального образования. Количество бюджетных мест увеличилось на 344 по сравнению с 2019 годом. Цифры приёма выросли преимущественно в медицинских и педагогических ссузах.

В 2020 году в Коми откроют несколько новых направлений подготовки: «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» - на базе Сыктывкарского политехнического техникума, «Медико-профилактическое дело» - в Сыктывкарском медицинском колледже им. И. П. Морозова.

Также будет набор в четыре группы для 60 абитуриентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по следующим программам:

- Право и организация социального обеспечения (Сыктывкарский торгово-экономический колледж);

- Сетевое и системное администрирование (Сыктывкарский политехнический техникум);

- Мастер по обработке цифровой информации (Сыктывкарский политехнический техникум);

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Сыктывкарский колледж сервиса и связи).

Для выпускников коррекционных школ предусмотрено 150 мест на профессиональное обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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