На месте пожара в Човью работают 37 человек
Сегодня сыктывкарцы в соцсети делились фотографиями и видео пожара, произошедшего в местечке Човью. Дым увидели даже в Эжве и Зеленце. О подробностях происшествия рассказали в ГУ МЧС России по Коми.
Сообщение о возгорании пожарные получили в 18:15. Пожар начался на базе предприятия в Човью на Промышленной улице. Огнеборцы прибыли на место через пять минут.
Оказалось, что горел производственный мусор и автомобильные шины. Размер площадки, где произошло возгорание, примерно 100 м².
Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных огонь не перекинулся на рядом стоящие здания. Открытое горение уже локализовано, проводится проливка и разборка конструкций. На месте работают 14 единиц техники и 37 человек. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливают.
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ИСТОЧНИК KP.RU