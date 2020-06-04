На месте пожара в Човью работают 37 человек

Сегодня сыктывкарцы в соцсети делились фотографиями и видео пожара, произошедшего в местечке Човью. Дым увидели даже в Эжве и Зеленце. О подробностях происшествия рассказали в ГУ МЧС России по Коми.

Сообщение о возгорании пожарные получили в 18:15. Пожар начался на базе предприятия в Човью на Промышленной улице. Огнеборцы прибыли на место через пять минут.

Оказалось, что горел производственный мусор и автомобильные шины. Размер площадки, где произошло возгорание, примерно 100 м².

Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных огонь не перекинулся на рядом стоящие здания. Открытое горение уже локализовано, проводится проливка и разборка конструкций. На месте работают 14 единиц техники и 37 человек. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливают.

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