Приемная кампания-2020 в Коми: техникумы и колледжи

В этом году коронавирус наложил ограничения на приемную кампанию в Коми. Пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики республики рассказала об особенностях приёмной кампании по программам среднего профессионального образования.

Так, принимать заявления на очную форму обучения будут с 20 июня до 25 августа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября. Заявления на обучение по некоторым специальностей будут принимать до 15 августа.

Подать заявление и проверить его статус в этом году абитуриенты могут только дистанционно. Сделать это можно:

- на портале спо.дети11.рф

- по электронной почте образовательной организации или информационной системы

образовательной организации

- через оператора почтовой связи.

При подаче документов в электронной форме ЭЦП не требуется. После подачи документов в электронном виде и окончательного выбора абитуриент должен будет подтвердить своё намерение, направив соответствующее уведомление. Уведомление абитуриент представляет в сроки, установленные образовательной организацией, но не позднее 16 часов 27 августа.

Форма уведомления будет доступна и на сайтах образовательных организаций, и на портале спо.дети11.рф. Главное требование уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом, которым было подано заявление о приеме.

Напомним, на 2020 – 2021 учебный год в республике выделено 5106 бюджетных мест по программам среднего профессионального образования.

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