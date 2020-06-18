В Усть-Куломском районе отремонтируют жилье 48 ветеранов

В Усть-Куломском районе отремонтируют дома ветеранов. На уровне республики приняли решение о выделении из регионального бюджета сумм в размере до 75 тысяч рублей на текущий или до 150 тысяч рублей на капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Работы проведут в квартирах и домах 48 ветеранов. В первую очередь приоритет отдавали одиноко проживающим людям, дома которых не ремонтировали в 2016 году.

Перечень необходимых работ и материалов с предварительными сметами уже подготовили. Преимущественно, в список вошли ремонт фундамента, ремонт или полная перекладка печей, замена кровли, ремонт полов, замена окон, ремонт веранды или крыльца, замена проводки.

Сейчас ищут подрядчиков и добровольцев, которые займутся ремонтом. Часть работ выполнят родственники ветеранов.

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