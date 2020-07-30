Ещё один кандидат от партии «Родина» претендует на место в Госсовете Коми

В Инту приехал Максим Шингаркин бывший депутат Государственной Думы, представитель партии «Родина» и эколог. Он выдвинулся на выборы в Госсовет Коми по седьмому избирательному округу. Вчера Максим Шингаркин сообщил, что подал документы.

Напомним, что ранее «Родина» выдвинула на выборы социолога, брошенного в тюрьму в Ливиии Максима Шугалея. Избирком Коми сообщил, что 26 региональное отделение «Родины» представило пакет документов, необходимый для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Госсовета. В партийном списке было 78 кандидатов, список заверен в составе 75 кандидатов.

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Правда, вопрос пока решили только с одним избирательным днем (подробности)