2020-07-30T11:45:30+03:00
Общество

Ещё один кандидат от партии «Родина» претендует на место в Госсовете Коми

Максим Шингаркин позиционирует себя как эколога
Дарья ЮДИНА
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Максим Шингаркин уже приехал в Инту.Максим Шингаркин уже приехал в Инту.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Инту приехал Максим Шингаркин бывший депутат Государственной Думы, представитель партии «Родина» и эколог. Он выдвинулся на выборы в Госсовет Коми по седьмому избирательному округу. Вчера Максим Шингаркин сообщил, что подал документы.

Напомним, что ранее «Родина» выдвинула на выборы социолога, брошенного в тюрьму в Ливиии Максима Шугалея. Избирком Коми сообщил, что 26 региональное отделение «Родины» представило пакет документов, необходимый для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Госсовета. В партийном списке было 78 кандидатов, список заверен в составе 75 кандидатов.

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Правда, вопрос пока решили только с одним избирательным днем (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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