С кем жители Коми "обручат" республику на сентябрьских выборах: рассуждения экспертов

На выборы в Коми дали три дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 11 по 13 сентября жители Коми будут определять, кто будет у руля региона ближайшие несколько лет. Три важных дня объединят выборы разных уровней: муниципальные выборы, выборы в Госсовет и выборы губернатора. «КП-Коми» разбиралась в избирательных тонкостях, а также попросила экспертов рассказать о своем видении предстоящих событий.

Через Госуслуги

Выборы в Коми будут идти три дня: с 11 по 13 сентября. В разных муниципалитетах люди получат разное количество бюллетеней. В некоторых районах их число будет доходить до пяти, так как в одно время сошлись выборы разных уровней: выборы главы Коми, выборы в Госсовет по двум избирательным округам, муниципальные выборы по двум округам.

Избирательная комиссия Коми заверила, что выборы будут проводится с соблюдением всех антикоронавирусных мер. Проголосовать можно будет по месту нахождения без открепительных удостоверений. Чтобы сделать это, нужно подать заявление на портале Госсуслуг, в МФЦ или в избирательных комиссиях. Срок подачи до 8 сентября включительно. Правда, это удобство распространяется только на выборы регионального уровня: в Госсовет и главы Коми.

Претенденты

Госсовет Коми состоит из 30 человек. Половина избирается по партийным спискам (единым избирательным округам), половина — по одномандатным округам.

В выборах по одномандантым округам зарегистрированы 77 кандидатов. В выборах по единым избирательным округам участвуют претенденты от восьми партий: «Коммунистической партии социальной справедливости», КПРФ, ЛДПР, «Коммунистов России», «Родины», «Единой России», «Справедливой России», «Зеленой альтернативы».

Кресло губернатора в Коми хотят занять четыре человека: самовыдвиженец и действующий врио главы республики Владимир Уйба, представитель партии «Зеленая альтернатива» и глава «Союза регби» Виктор Бетехтин, кандидат от партии ЛДПР и предприниматель Андрей Никитин, член «КПСС» Сергей Пономарев. У Олега Михайлова от КПРФ дело до регистрации не дошло, так как ему не хватило подписей муниципальных депутатов.

Мнения экспертов

Эксперты говорят о том, что ход нынешних выборов определяется несколькими тенденциями. В частности, социальный технолог, директор Экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова указывает на важность экологической повестки. Кроме того, она отмечает, что непростая экономическая ситуация в республике делает принципиально важной способность кандидатов привести в республику федеральные деньги. Политолог и кандидат философских наук Евгений Вологин с коллегой согласен.

Евгений Вологин. Фото из фотобанка пресс-центра УГТУ

- Народ разочаровался в предыдущем руководителе региона Сергее Гапликове и хочет вернуться в более стабильные времена. В республике должны сформироваться такие условия, которые остановят массовый отток населения, — считает Вологин.

Сложившиеся условия в какой-то степени благоволят действующему врио главы региона: у него выстроены отношения с федералами, а значит, есть возможность добывать ресурсы для Республики Коми.

- Конечно, очевидное преимущество — у Владимира Викторовича. Республика его приняла, и разочарований пока нет. Считаю, врио главы уверенно наберет 2/3 голосов. Неожиданностей не будет, - объясняет Евгений Вологин.

Георгий Мойсеенко. Фото из личного архива

Политолог Георгий Мойсеенко считает, что в пользу Владимира Уйбы говорит его сравнение с предыдущим главой региона.

- Владимир Уйба в сравнении с Сергеем Гапликовым старается больше общаться с населением, несмотря на пандемию и прочие сложности, — подчеркивает эксперт.

Политологи уверены, что сошедший с дистанции Олег Михайлов не смог бы выбить победу у врио губернатора, даже если бы его зарегистрировали.

- Возможно, он бы занял второе место. Но это маловероятно, КПРФ в этом сезоне демонстрирует откровенную слабость и непрофессионализм. Не думаю, что Михайлову даже при всей консолидации сил удалось бы набрать более 10 процентов голосов, - делится мнением Екатерина Колесникова.

А Евгений Вологин говорит о том, что Олег Михайлов «симпатичный человек», но ему не хватает качеств, которые нужны главе Коми, у него нет ресурсов для «вытягивания республики из депрессии».

Сюрпризов не будет

Эксперты по большей части сходятся и в том, что результаты выборов в Госсовет не принесут никаких сюрпризов. Георгий Мойсеенко думает, что «возня между претендентами» неинтересна людям. А Екатерина Колесникова предполагает, что кое-что все-таки поменяется.

- Не сомневаюсь, что больше кресел будет у «Единой России». И есть вполне серьезный шанс, что Коми станет первым субъектом Федерации, где в региональном парламенте будут представлены три компартии.

Екатерина Колесникова. Фото из личного архива

По поводу явки на выборах мнения у экспертов расходятся кардинально. Самый пессимистичный прогноз у Георгия Мойсеенко:

- Явка, как мне кажется, будет невнятной. Если бы в Коми произошло какое-то громкое событие в социально политической жизни республики, то явка электората была бы другой. Но у нас все будет вяло.

Евгений Вологин уверен, что так как выборы комплексные, явка будет на уровне 2/3, может быть, 70-75%. Екатерина Колесникова полагает, что уровень явки будет средним.

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