Житель Коми выиграл в лотерею и стал миллионером

Житель Республики Коми 8 ноября выиграл больше двух миллионов рублей в государственной лотерее «Гослото «5из 36». Ему повезло в 11 172-м тираже. Об этом сообщила пресс-служба АО ТД «Столото».

Тиражи «Гослото «5 из 36» проходят пять раз в день. По правилам, чтобы выиграть приз, необходимо угадать все числа в первом поле билета и не угадать во втором поле.

Житель республики угадал числа: 6, 33, 12, 5, 23 в первом поле билета и не угадал число 2 — во втором.

По статистике государственных лотерей, с начала года в Коми появились 11 лотерейных миллионеров. В 2018 году суммы свыше миллиона рублей выиграли пять участников из республики.

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