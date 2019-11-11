2019-11-11T15:29:36+03:00
Общество

Житель Коми выиграл в лотерею и стал миллионером

Счастливчику достанется больше двух миллионов рублей
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Фото пресс-службы АО ТД "Столото"Фото пресс-службы АО ТД "Столото"
Изменить размер текста:

Житель Республики Коми 8 ноября выиграл больше двух миллионов рублей в государственной лотерее «Гослото «5из 36». Ему повезло в 11 172-м тираже. Об этом сообщила пресс-служба АО ТД «Столото».

Тиражи «Гослото «5 из 36» проходят пять раз в день. По правилам, чтобы выиграть приз, необходимо угадать все числа в первом поле билета и не угадать во втором поле.

Житель республики угадал числа: 6, 33, 12, 5, 23 в первом поле билета и не угадал число 2 — во втором.

По статистике государственных лотерей, с начала года в Коми появились 11 лотерейных миллионеров. В 2018 году суммы свыше миллиона рублей выиграли пять участников из республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарец получил 80 тысяч рублей за вопрос в игре «Что? Где? Когда?»

Знатоки не смогли найти правильный ответ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вместе со страной: Незрячие россияне впервые приняли участие в Географическом диктанте
В этом году к юбилейной, пятой по счету просветительской акции присоединились инвалиды по зрению из разных регионов. Корреспонденты «КП» побывали на площадках проведения диктанта
Новости 24
Сыктывкарцы стоят в адской пробке из-за нового режима светофора
Долг жительницы Коми чуть не заплатил ее «двойник» из Красноярского края
То снег, то холод: погода в Коми
В Сыктывкаре пятиэтажка осталась без газа из-за водонагревателя
Роспотребнадзор помог сыктывкарцу вернуть деньги за теплицу
В Сысольском районе застрелили огромную волчицу
Сыктывкарка отсудила 40 тысяч за то, что ее ребенка покусала собака
В Усть-Вымском районе нашли мертвого судью с пулевым ранением
Воркутинец хотел купить квадроцикл и лишился 66 тысяч
В Сыктывкаре автобус сбил 47-летнего мужчину
На пожаре в Сыктывкаре спасли одного человека
В Коми 840 семей получат деньги на переселение с Крайнего Севера
В Турции нашли бесследно исчезнувшего во время отпуска уроженца Сыктывкара
Сначала - морозы, потом - тепло: прогноз на выходные в Коми