Сыктывкарские водители подробнее рассказали о требованиях к «Яндекс. Такси»

На этой неделе сыктывкарские таксисты перестали брать заказы от «Яндекс. Такси». Так они выразили протест против слишком низких, по их мнению, тарифов службы, которые не позволяют им зарабатывать. Но водители хотят не только роста тарифов, но и общего улучшения условий труда. О требованиях негодующих таксистов рассказал «КП-Коми» координатор акции Андрей Микушев.

Всего в списке шесть требований. И все они касаются условий труда таксистов или тарифов. Так, таксисты желают, чтобы «Яндекс. Такси» убрал такое понятие как «активность» либо снизил его требуемую величину до минимума.

— У нас есть такое понятие как «активность». Её нужно поддерживать в пределах 80-100 процентов. Из-за отказов мы теряем активность. Если кто-то спускается ниже 80 процентов, он не получает никаких доплат. У нас много водителей, которые не могут держать активность на таком уровне. Они не ездят на дальние заказы, на дачи, на 2-3 адреса одновременно, так как это попросту невыгодно, — объясняет Андрей Микушев.

Второе требование об уменьшении радиуса раздачи заказов связано с первым.

Я, например, стою возле ТРЦ «Макси». А мне прилетает заказ, допустим, на улицу Карла Маркса, 100. Представьте: мне сначала нужно доехать туда, а потом привезти клиента в место поближе. «Голая» стоимость поездки, без коэффициентов 60 рублей. Из-за таких нюансов активность и теряется. Мы просим сделать радиус раздачи не более полутора километров, так как для небольшого города этого вполне достаточно. Тем более что машин на линиях хватает, дает пояснения координатор протеста.

Несколько пунктов списка касаются цен и выплат. Так, шоферы хотят, чтобы минимальная поездка в городе стоила 89 рублей и отнимала не более 3 минут в пути. За каждый километр выше нормы доплата в 12 рублей. Ещё бастующие требуют, чтобы «Яндекс. Такси» либо вообще убрал выплаты за выполнение определенного количества заказов, либо доплаты шли за каждый заказ, а не за всю норму. Кроме того, таксисты намереваются добиться возможности самостоятельно или автоматического действия программы увеличивать стоимость заказа: бывает так, что из-за пробок водители тратят на одну поездку в два раза больше времени, чем указала программа.

Последним требованием стала полная прозрачность заказа.

— Цену заказа мы вообще не видим. Её мы узнаем, только когда клиент садится в машину. Бывает так, что мы не сразу отображаются в заказе промежуточные адреса. Мы просим полную, открытую видимость заказа, — подчеркивает Андрей Микушев.

Напомним, что ещё в октябре сыктывкарские таксисты впервые перестали брать заказы от «Яндекс. Такси», собравшись на парковке ТРЦ «Июнь». Региональное министерство инвестиций, транспорта и промышленности решило помирить конфликтующие стороны и устроило две встречи. На последней встрече стороны пришли к определенным соглашениям, но до полного согласия ещё далеко. Водители продолжают игнорировать заказы от «Яндекс. Такси», но внутри протеста произошел раскол: часть таксистов все-таки вышла на линии.

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«Это приведет к падению спроса, в результате водители будут меньше зарабатывать» — говорят в пресс-службе компании (подробности)