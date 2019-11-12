Верховный суд Коми встал на сторону мэрии в споре о пикете на Театральной площади

22 сентября на Театральной площади Сыктывкара экоактивисты хотели провести мирный пикет в защиту Шиеса, но мэрия не согласовала это мероприятие. Тогда они подали на администрацию суд, оспаривая незаконность отказа, но суд отказал организаторам в иске. Они пошли в Верховный суд, который 11 ноября тоже признал законным отказ мэрии согласовать массовый пикет. Мы узнали у организатора акции Нины Ананиной, почему она считает решение суда фарсом.

- Нам ответили, что все доводы администрации имеют место быть, решение об отказе законно. Однако мы все же не поняли, почему отказ признан законным. Статья регионального закона №91, на которую ссылается мэрия, не запрещает пикетирование в местах отдыха детей. Да, есть перечень запрещенных мероприятий (митинг, шествие, демонстрация), пикетирование туда не входит. Как минимум, региональный закон мы не нарушали, а нарушила его администрация, - отметила Нина Ананина.

В целом, по словам эколога, складывается довольно парадоксальная ситуация. Администрация запретила активистам проводит пикетирование по двум причинам. Во-первых, это место размещения детских аттракционов, во-вторых, проведение мероприятия возможно только с согласия правообладателя территории — собственника аттракционов, который заключил контакт с мэрией.

- Когда мы пошли на первое заседание в суде первой инстанции (сыктывкарский городской суд), то узнали, что собственник и детские аттракционы — это один и тот же человек. Получается странная ситуация. В случае, если у нас есть разрешение от собственника, то автоматически это место перестает быть местом отдыха для детей, там можно проводить массовые мероприятия. Мэрия говорит, что, в первую очередь, запрещая проведения подобных мероприятий, борется за права детей, но при этом место отдыха детей перестает быть местом отдыха после того, как собственник дает разрешение. Это фарс, - подытожила Нина Ананина. Активисты отпускать руки — они намерены подать в кассационный суд в Санкт-Петербурге.

Напомним, что 22 сентября экоактивисты все же провели пикет около ТЦ «Детский мир». На Театральной площади (внезапно) мэрия провела парад коммунальной техники.

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