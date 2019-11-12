2019-11-12T16:36:24+03:00
Общество

Усинский Мутный Материк добрался до финала конкурса «самое веселое название»: айда голосовать

Конкуренцию ему составляют севастопольские Сахарные Головки и калужские Мошонки
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Так изобразили Мутный Материк организаторы конкурсаТак изобразили Мутный Материк организаторы конкурса
Изменить размер текста:

Подходит к концу конкурс на самое веселое название населенного пункта России. Позади остались 2,5 месяца отборочных раундов, 100 претендентов за выход в финал из 83 регионов России и более 190 000 голосов. Настал черед финала. В нем сразятся 10 населенных пунктов, победивших в отборочном этапе. Среди них усинское село Мутный Материк.

Голосование продлится две недели и завершится в 23:59 по московскому времени 24 ноября. Отдать свой голос можно здесь. Конкурс проходит при поддержке клуба «Моя Планета».

На победу в конкурсе претендуют следующие населенные пункты:

1. Сахарная Головка (г.ф.з. Севастополь)

2. Мухоудеровка (Белгородская область)

3. Мошонки (Калужская область)

4. Лох (Саратовская область)

5. Бухалово (Ярославская область)

6. Свиногорье (Республика Татарстан)

7. Морозилка (Архангельская область)

8. Мутный Материк (Республика Коми)

9. Хохотуй (Забайкальский край)

10. Палево (Сахалинская область).

Мутный материк спрятался за цифрой 8

Мутный материк спрятался за цифрой 8

- Каждый день мы будем проверять ход голосования на предмет возможных накруток или любых других нечестных методов борьбы за победу в конкурсе. Пускай победит тот населенный пункт, за который действительно проголосовало больше всего людей", - заверяют организаторы конкурса.

Победивший населенный пункт получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019». На странице проекта можно узнать истории происхождения всех этих названий. А заодно прочитать про предыдущих участников. В прошлом году в голосовании приняли участие около 13,5 тысяч человек из разных регионов России. Первое место досталось деревне Чуваки (Пермский край).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пустыня и Мутный Материк: коми деревня и село вошли в сотню самых российских населенных пунктов с самыми веселыми названиями

В топе также оказались деревня Упоровка и поселок Паника

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Нет - многоэтажкам, да - зонам отдыха. Сыктывкарцы просят доработать изменения в генплан города
«Где озеленение? Зачем многоэтажки на Кутузова? Нужно ли продлевать Первомайскую улицу до Орбиты? И, вообще, почему положения генплана никогда не реализуются?» - говорили люди
Новости 24
Одно из сел Коми может получить звание самого веселого в России
Названа дата запуска новогодней иллюминации в Сыктывкаре
Сыктывкарцы стоят в адской пробке из-за нового режима светофора
Долг жительницы Коми чуть не заплатил ее «двойник» из Красноярского края
То снег, то холод: погода в Коми
В Сыктывкаре пятиэтажка осталась без газа из-за водонагревателя
Роспотребнадзор помог сыктывкарцу вернуть деньги за теплицу
В Сысольском районе застрелили огромную волчицу
Сыктывкарка отсудила 40 тысяч за то, что ее ребенка покусала собака
В Усть-Вымском районе нашли мертвого судью с пулевым ранением
Воркутинец хотел купить квадроцикл и лишился 66 тысяч
В Сыктывкаре автобус сбил 47-летнего мужчину
На пожаре в Сыктывкаре спасли одного человека
В Коми 840 семей получат деньги на переселение с Крайнего Севера
В Турции нашли бесследно исчезнувшего во время отпуска уроженца Сыктывкара
Сначала - морозы, потом - тепло: прогноз на выходные в Коми