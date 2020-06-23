2020-06-23T16:20:39+03:00
Общество

Школа-долгострой в Орбите прошла проверку Госстройнадзора

Здание соответствует всем требованиям проектной документации
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Школу в Орбите должны ввести в эксплуатацию до 1 августаШколу в Орбите должны ввести в эксплуатацию до 1 августа
Изменить размер текста:

Школа-долгострой в сыктывкарском микрорайоне Орбита получила заключение регионального Госстройнадзора. Здание соответствует всем требованиям проектной документации и технических регламентов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минстроя.

Школа уже получила адрес – ул. Петрозаводская, 4. В ней уже закончили все строительные и отделочные работы. На прилегающей территории выполнили монтаж искусственного покрытия стадиона и беговых дорожек, оборудовали баскетбольную площадку – на обоих спортивных объектах уже нанесли разметку. Также на пришкольной территории заасфальтировали дорожки, высадили деревья, засеяли газоны и клумбы.

В ближайшее время будет подано заявление на ввод объекта в эксплуатацию, после чего останется получить необходимые лицензии и подготовиться к началу нового учебного года. В соответствии с поручением врио главы Коми Владимира Уйбы школа должны ввести в эксплуатацию до 1 августа 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Республиканский стадион прибыли первые мачты освещения

Строительство продолжается (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США
Как нам не устроить в русских городах свой Миннеаполис, где вместо темнокожих будут таджики, киргизы и узбеки? Рецепты от национальной трагедии дал в разговоре с «КП» известный политолог Георгий Бовт
Новости 24
Как будут ездить автобусы 24 июня в Сыктывкаре
Прокурор просит лишить экс-главу Избиркома Коми почетного звания и наград
Коми заняла 43 место в рейтинге «посткоронавирусного пессимизма»
Двое жителей Вуктыла отдали мошенникам больше миллиона рублей
В Коми выслушали приговор наркоторговцы из Княжпогостского района
Почти 20% россиян не знают, зачем нужно рефинансирование
В Сыктывкаре теплоход "Усть-Сысольск" сел на мель
Воркутинца лишили свободы за избиение знакомого до смерти
В Ухте взыскали 400 тысяч с посредницы во взяточничестве
Печорец заплатил штраф за незаконную ловлю хариуса в "Югыд ва"
В Сыктывкаре отключат горячее водоснабжение
На улицах Сыктывкара ограничат движение транспорта
Погода в Коми 23 июня
В Троицко-Печорске спасли утиную семью
АО "Райффайзенбанк" расширил географию курьерской доставки в Республике Коми
Жителя Княжпогостского района осудили за убийство сына
Таксисты Коми могут пользоваться лицензией на перевозку ещё год
В Сыктывкаре девушка заявила об изнасиловании, которого не было
В Сыктывкаре мужчина толкнул мимо проходившую пенсионерку, женщина получила серьёзные травмы
24 июня будет выходным днем для всех жителей Коми
У «Детского мира» в Сыктывкаре снова установят корабль, который изготовили заключенные
В Коми снова начнут ходить поезда дальнего следования