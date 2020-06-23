Школа-долгострой в Орбите прошла проверку Госстройнадзора

Школа-долгострой в сыктывкарском микрорайоне Орбита получила заключение регионального Госстройнадзора. Здание соответствует всем требованиям проектной документации и технических регламентов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минстроя.

Школа уже получила адрес – ул. Петрозаводская, 4. В ней уже закончили все строительные и отделочные работы. На прилегающей территории выполнили монтаж искусственного покрытия стадиона и беговых дорожек, оборудовали баскетбольную площадку – на обоих спортивных объектах уже нанесли разметку. Также на пришкольной территории заасфальтировали дорожки, высадили деревья, засеяли газоны и клумбы.

В ближайшее время будет подано заявление на ввод объекта в эксплуатацию, после чего останется получить необходимые лицензии и подготовиться к началу нового учебного года. В соответствии с поручением врио главы Коми Владимира Уйбы школа должны ввести в эксплуатацию до 1 августа 2020 года.

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