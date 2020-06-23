Эпидемиолог из Коми получил премию «Призвание»

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Коми Ромэн Галимов получил премию «Призвание». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

18 июня в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня» вручили премии «Призвание» лучшим медработникам страны. «Призвание» является главной профессиональной медицинской премией страны и в этом году её вручение состоялось в двадцатый раз.

В номинации «Специальная премия врачам, оказывающим помощь во время войн, террористических актов, стихийных бедствий и катастроф» отметили группу врачей, которые обеспечивали санитарную безопасность России во время вспышки коронавирусной инфекции. В числе этих врачей оказался и Ромэн Галимов – начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Коми.

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