2020-06-23T18:41:12+03:00
Общество

Эпидемиолог из Коми получил премию «Призвание»

Она является главной медицинской премией страны
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Ромэн Галимов. Фото предоставлено пресс-службой Управления Роспотребнадзора по КомиРомэн Галимов. Фото предоставлено пресс-службой Управления Роспотребнадзора по Коми
Изменить размер текста:

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Коми Ромэн Галимов получил премию «Призвание». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

18 июня в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня» вручили премии «Призвание» лучшим медработникам страны. «Призвание» является главной профессиональной медицинской премией страны и в этом году её вручение состоялось в двадцатый раз.

В номинации «Специальная премия врачам, оказывающим помощь во время войн, террористических актов, стихийных бедствий и катастроф» отметили группу врачей, которые обеспечивали санитарную безопасность России во время вспышки коронавирусной инфекции. В числе этих врачей оказался и Ромэн Галимов – начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучшим выпускникам школ Республики Коми будут выдавать премии

Кто уже заработал по 50 и 30 тысяч в этом году (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США
Как нам не устроить в русских городах свой Миннеаполис, где вместо темнокожих будут таджики, киргизы и узбеки? Рецепты от национальной трагедии дал в разговоре с «КП» известный политолог Георгий Бовт
Новости 24
Как будут ездить автобусы 24 июня в Сыктывкаре
Прокурор просит лишить экс-главу Избиркома Коми почетного звания и наград
Коми заняла 43 место в рейтинге «посткоронавирусного пессимизма»
Двое жителей Вуктыла отдали мошенникам больше миллиона рублей
В Коми выслушали приговор наркоторговцы из Княжпогостского района
Почти 20% россиян не знают, зачем нужно рефинансирование
В Сыктывкаре теплоход "Усть-Сысольск" сел на мель
Воркутинца лишили свободы за избиение знакомого до смерти
В Ухте взыскали 400 тысяч с посредницы во взяточничестве
Печорец заплатил штраф за незаконную ловлю хариуса в "Югыд ва"
В Сыктывкаре отключат горячее водоснабжение
На улицах Сыктывкара ограничат движение транспорта
Погода в Коми 23 июня
В Троицко-Печорске спасли утиную семью
АО "Райффайзенбанк" расширил географию курьерской доставки в Республике Коми
Жителя Княжпогостского района осудили за убийство сына
Таксисты Коми могут пользоваться лицензией на перевозку ещё год
В Сыктывкаре девушка заявила об изнасиловании, которого не было
В Сыктывкаре мужчина толкнул мимо проходившую пенсионерку, женщина получила серьёзные травмы
24 июня будет выходным днем для всех жителей Коми
У «Детского мира» в Сыктывкаре снова установят корабль, который изготовили заключенные
В Коми снова начнут ходить поезда дальнего следования