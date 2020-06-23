Девушка, на которую напали в магазине в Ухте, заново учится ходить

Эльвира А., которая пострадала во время ограбления овощного магазина в Ухте, сейчас заново учится ходить. С мамой пострадавшей пообщалась журналист «Pro город Ухта».

Мама потерпевшей Наталья Морозова рассказала, что ее дочь чудом выжила после жестокого нападения. Когда окровавленная девушка лежала в овощном киоске, ее крики о помощи услышал случайный прохожий. Он же и вызвал скорую, а также сообщил отцу о произошедшем. Девушку экстренно госпитализировали.

Двое хирургов, травматолог и бригада анестезиологов боролись за жизнь молодой ухтинки. На ее теле было 15 ножевых ранений.

- Девушку доставили в больницу в очень тяжелом состоянии, с многочисленными ранами на теле. 2 травмы были очень серьезными: ранение в шейный отдел позвоночника и в области сердца. Наши доктора буквально вытащили девушку с того света, она была на грани, — сообщил главный врач УГБ Хабиб Рамазанов.

Врач-травматолог, который участвовал в операции по спасению жизни молодой ухтинки, поделился воспоминаниями.

- У девушки были множественные ранения грудной клетки, проникающее ранение в сердце, также был задет спинной мозг в грудном отделе, ранения были в шею и лицо. Операция проходила около 2-х часов. Мы сделали все возможное, чтобы ее спасти. Очень рады, что сейчас она идет на поправку, - прокомментировал врач-травматолог УГБ Магомед Гаджиев.

На следующий день после операции в Ухте пострадавшую санавиацией отправили в Сыктывкар. Там Эльвиру еще раз прооперировали.

-В Сыктывкар мы с супругом заранее уехали на машине, а дочку медики отправили санавиацией. Там нам предстояла еще одна очень серьезная операция. Слава Богу, все прошло успешно и сейчас дочка активно идет на поправку, — рассказала Наталья Морозова.

На сегодняшний день состояние Эльвиры стабильное. Девушка бодра и весела. Она при поддержке родителей проходит реабилитацию.

- Сейчас мы активно развиваем опорно-двигательный аппарат. Каждый день по будням к нам приходит тренер по ЛФК. Эля уже может самостоятельно вставать, передвигаться по квартире, иногда выходим гулять во двор. Кстати, врачи нам прогнозировали, что самостоятельно ходить получится, дай Бог, через год. Но Эля большая молодец, она много работает над собой и делает большие успехи, - поделилась мама.

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