Сыктывкарская прокуратура начала проверку из-за утонувшего подростка

Сыктывкарская прокуратура начала проверку по факту гибели 15-летнего подростка на воде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера в районе речного порта в Сыктывкаре в необорудованном для купания месте утонула 15-летняя девушка. Её тело сейчас ищут. Городская прокуратура по факту её гибели организовала проверку. Правоохранители оценят работу органов местного самоуправления и организаций, обеспечивающих безопасность на водных объектах.

Напомним, что ранее в Сыктывкаре нашли пропавшего 30 июня Игоря Коданёва. Его тело извлекли из воды.

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