2020-07-07T11:02:47+03:00
Общество

Сыктывкарская прокуратура начала проверку из-за утонувшего подростка

Тело 15-летней девушки сейчас ищут
Дарья ЮДИНА
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Прокуратура начала проверку после того, как в Сыктывкаре утонул подростокПрокуратура начала проверку после того, как в Сыктывкаре утонул подросток
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Сыктывкарская прокуратура начала проверку по факту гибели 15-летнего подростка на воде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера в районе речного порта в Сыктывкаре в необорудованном для купания месте утонула 15-летняя девушка. Её тело сейчас ищут. Городская прокуратура по факту её гибели организовала проверку. Правоохранители оценят работу органов местного самоуправления и организаций, обеспечивающих безопасность на водных объектах.

Напомним, что ранее в Сыктывкаре нашли пропавшего 30 июня Игоря Коданёва. Его тело извлекли из воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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