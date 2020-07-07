2020-07-07T11:41:23+03:00
Общество

На строительство школы в Орбите потратили 860 млн рублей

Разрешение на её ввод в эксплуатацию хотят получить до 10 июля
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Разрешение на ввод школы в Орбите в эксплуатацию хотят получить до 10 июляРазрешение на ввод школы в Орбите в эксплуатацию хотят получить до 10 июля
Изменить размер текста:

Врио главы Коми Владимир Уйба проверил готовность школы на 1200 мест в Орбите. Разрешение на ее ввод в эксплуатацию хотят получить до 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

На возведение школы выделили более 860 миллионов рублей. Во всех классах есть интерактивные доски, в здании комнаты психологической разгрузки. Школу в Орбите сделали удобной для детей-инвалидов: дверные проемы расширены и в них нет порогов, в учебном заведении есть пандусы и лифты. Рядом со школой обустроили баскетбольную площадку и футбольное поле.

На случай эвакуации в здании предусмотрено множество запасных выходов, установлена система экстренного оповещения. В коридорах на каждом этаже расположено несколько телефонов прямой связи с экстренными службами. Учиться в школе будут дети среднего и старшего звена – 5-11 классы.

Напомним, что школу в Орбите начали строить в 2016 году. Сроки её сдачи несколько раз отодвигали: за это время сменилось несколько подрядчиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Интинский детский сад «Северное сияние», который смогли отстоять родители, признан одним из лучших в России

На конкурсе-смотре за победу боролись более 16 тысяч участников (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Легойда: про скандал старца Сергия и Собчак, чипирование, фильм Михалкова и чувства атеистов
Идет ли у православных раскол? И опасен ли для нас Билл Гейтс? Об этом в интервью «КП» рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Новости 24
В Коми стали чаще ездить по поддельным водительским правам
В Коми стали чаще ездить по поддельным водительским правам
В Сыктывкаре продолжается дезинфекция общественных мест
В Усинске появится памятник «Десантному Бате»
В Княжпогостском районе отремонтировали мост через Весляну
В Корткеросском районе пенсионерка перевела мошенникам 2.5 миллиона рублей
Коми поможет Красноярскому краю тушить лесные пожары
Минздрав Коми контролирует закупку компьютерного томографа для Воркуты
Жителя Воркуты осудили за использование газового баллончика
Россияне стали чаще копить на пенсию
В Сыктывкаре будет ограничено движение транспорта
В Воркуте машина с пьяной женщиной за рулем опрокинулась в кювет
В Шудаяге пропал 59-летний мужчина
Погода в Коми 7 июля
На реке Вычегда в Коми утонула юная девушка
В Сыктывкаре сбили ребенка на пешеходном переходе
Жителя Печоры подозревают в убийстве
Усть-Куломский район посетили участники проекта «Чем жива Россия
Коми заняла 22 место в рейтинге регионов по доходам населения