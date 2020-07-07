На строительство школы в Орбите потратили 860 млн рублей

Врио главы Коми Владимир Уйба проверил готовность школы на 1200 мест в Орбите. Разрешение на ее ввод в эксплуатацию хотят получить до 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

На возведение школы выделили более 860 миллионов рублей. Во всех классах есть интерактивные доски, в здании комнаты психологической разгрузки. Школу в Орбите сделали удобной для детей-инвалидов: дверные проемы расширены и в них нет порогов, в учебном заведении есть пандусы и лифты. Рядом со школой обустроили баскетбольную площадку и футбольное поле.

На случай эвакуации в здании предусмотрено множество запасных выходов, установлена система экстренного оповещения. В коридорах на каждом этаже расположено несколько телефонов прямой связи с экстренными службами. Учиться в школе будут дети среднего и старшего звена – 5-11 классы.

Напомним, что школу в Орбите начали строить в 2016 году. Сроки её сдачи несколько раз отодвигали: за это время сменилось несколько подрядчиков.

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