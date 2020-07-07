Создатели Лунтика судятся с Сыктывкарской швейной фабрикой

Арбитражный суд Коми рассматривает иск от студии анимационного кино «Мельница» к Сыктывкарской швейной фабрике.

Питерские мультипликаторы потребовали взыскать с швейной фабрики компенсацию за нарушение исключительных прав на рисунки (изображения персонажей), а также 20 тыс. руб. издержек на проведение экспертизы.

Изначально компенсацию анимационная студия оценила в 4,5 млн рублей.После истец уточнил требования и попросил взыскать с ответчика компенсацию в размере 4 млн. рублей, передает ИА «Комиинформ». Истец считает, что были нарушены исключительные права на рисунки «Лунтик», «Кузя», «Божья коровка Мила», «Пчелёнок», «Пчела Баба Капа».

Сыктывкарская швейная фабрика не согласна с требованиями и оспаривает их в суде. Следующее заседание пройдет 9 июля.

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