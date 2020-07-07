2020-07-07T12:29:55+03:00
Общество

Создатели Лунтика судятся с Сыктывкарской швейной фабрикой

Студия «Мельница» потребовала компенсацию в 4 с лишним млн рублей
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Студия "Мельница" требует от Сыктывкарской швейной фабрики 4 млн рублейСтудия "Мельница" требует от Сыктывкарской швейной фабрики 4 млн рублей
Изменить размер текста:

Арбитражный суд Коми рассматривает иск от студии анимационного кино «Мельница» к Сыктывкарской швейной фабрике.

Питерские мультипликаторы потребовали взыскать с швейной фабрики компенсацию за нарушение исключительных прав на рисунки (изображения персонажей), а также 20 тыс. руб. издержек на проведение экспертизы.

Изначально компенсацию анимационная студия оценила в 4,5 млн рублей.После истец уточнил требования и попросил взыскать с ответчика компенсацию в размере 4 млн. рублей, передает ИА «Комиинформ». Истец считает, что были нарушены исключительные права на рисунки «Лунтик», «Кузя», «Божья коровка Мила», «Пчелёнок», «Пчела Баба Капа».

Сыктывкарская швейная фабрика не согласна с требованиями и оспаривает их в суде. Следующее заседание пройдет 9 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарская прокуратура начала проверку из-за утонувшего подростка

Тело 15-летней девушки сейчас ищут (подросток)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Легойда: про скандал старца Сергия и Собчак, чипирование, фильм Михалкова и чувства атеистов
Идет ли у православных раскол? И опасен ли для нас Билл Гейтс? Об этом в интервью «КП» рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Новости 24
В Коми стали чаще ездить по поддельным водительским правам
В Коми стали чаще ездить по поддельным водительским правам
В Сыктывкаре продолжается дезинфекция общественных мест
В Усинске появится памятник «Десантному Бате»
В Княжпогостском районе отремонтировали мост через Весляну
В Корткеросском районе пенсионерка перевела мошенникам 2.5 миллиона рублей
Коми поможет Красноярскому краю тушить лесные пожары
Минздрав Коми контролирует закупку компьютерного томографа для Воркуты
Жителя Воркуты осудили за использование газового баллончика
Россияне стали чаще копить на пенсию
В Сыктывкаре будет ограничено движение транспорта
В Воркуте машина с пьяной женщиной за рулем опрокинулась в кювет
В Шудаяге пропал 59-летний мужчина
Погода в Коми 7 июля
На реке Вычегда в Коми утонула юная девушка
В Сыктывкаре сбили ребенка на пешеходном переходе
Жителя Печоры подозревают в убийстве
Усть-Куломский район посетили участники проекта «Чем жива Россия
Коми заняла 22 место в рейтинге регионов по доходам населения