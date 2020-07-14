В Коми ушел из жизни известный ученый

В Коми ушел из жизни Заслуженный деятель науки России, профессор Сыктывкарского государственного университета, член Ученого совета Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, автор многих работ по этнологии и археологии, доктор исторических наук Виктор Анатольевич Семенов. Он скончался 12 июля в возрасте 74 лет.

Виктор Семенов был известным исследователем не только в России, но и далеко за ее пределами. Будучи ученым-этнографом, он создал культурно-семиотическую школу в Коми. Его научные интересы лежали в области изучения традиционной духовной культуры народа коми, финно-угро-самодийских контактов на материалах археологии и этнографии, археологии эпохи раннего металла на Европейском Северо-Востоке и Северо-Западе. Он стал автором более 120 научных публикаций, в том числе двух монографий и четырех учебных пособий, двух справочных изданий.

Проститься с Виктором Анатольевичем можно будет завтра c 9 до 10 часов во дворе учебного корпуса №4 СГУ им. Питирима Сорокина (ул. Катаева, 9).

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