2020-07-14T11:02:16+03:00
Общество

В Воркуте уволили полицейского, подозреваемого в убийстве коллег

Несколько должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности
Дарья ЮДИНА
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В Воркуте уволили полицейского, которого подозревают в убийстве коллегВ Воркуте уволили полицейского, которого подозревают в убийстве коллег
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Полицейского в Воркуте, которого подозревают в убийстве двоих коллег, уволили. Об этом пишут «РИА Новости».

- Сотрудник уволен по отрицательным мотивам за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника правоохранительных органов, - сказал источник.

Он добавил, что также провели проверку обстоятельств, предшествовавших трагедии. Несколько должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что 20 июня в дежурную часть поступило сообщение: в здании по переулку Юнь-Ягинский нашли тела сотрудника и работника одного из подразделений отдела полиции. Задержали полицейского. По предварительной версии, убийство произошло на бытовой почве. Подозреваемого арестовали на два месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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