В Воркуте уволили полицейского, подозреваемого в убийстве коллег
Полицейского в Воркуте, которого подозревают в убийстве двоих коллег, уволили. Об этом пишут «РИА Новости».
- Сотрудник уволен по отрицательным мотивам за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника правоохранительных органов, - сказал источник.
Он добавил, что также провели проверку обстоятельств, предшествовавших трагедии. Несколько должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
Напомним, что 20 июня в дежурную часть поступило сообщение: в здании по переулку Юнь-Ягинский нашли тела сотрудника и работника одного из подразделений отдела полиции. Задержали полицейского. По предварительной версии, убийство произошло на бытовой почве. Подозреваемого арестовали на два месяца.
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ИСТОЧНИК KP.RU