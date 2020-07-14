Верховный суд Коми смягчил приговор Елене Шабаршиной

Верховный суд смягчил приговор экс-руководителю Избиркома Коми Елене Шабаршиной. Срок заключения уменьшили вдвое. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

В сентябре прошлого года Сыктывкарский горсуд признал Елену Шабаршину виновной в получении взятки. Ей назначили наказание в виде шести лет лишения свободы, штрафа в 1,5 млн рублей. Также её лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на два года.

Сегодня Верховный суд Коми изменил приговор горсуда. Из квалификации действий Елены Шабаршиной исключено получение взятки за способствование передаче информации о ходе выборов. Непосредственно действия по передаче сведений из квалификации не исключили.

Обстоятельством, смягчающим наказание, признали явку с повинной. Срок заключения уменьшили с шести до трех лет. В остальной части приговор оставили без изменений.

Адвокаты Елены Шабаршиной намерены добиться полной отмены приговора. В разговоре защитник Жанна Деменкова отметила, что экс-руководителя республиканского Избиркома «осудили за получение общедоступной информации».

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