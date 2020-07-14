Жители воркутинских поселков просят освободить их от оплаты капремонта

Депутат Совета Воркуты Валентин Копасов от имени жителей поселков Комсомольского и Заполярного обратился в Правительство Коми. Люди собрали 200 подписей, прося освободить их от оплаты капремонта, пишет заполярка-онлайн.рф.

– Мы уже не раз говорили, что платить за капитальный ремонт в умирающих, неперспективных поселках это бред. Уже через несколько лет их не будет на карте. Если посмотреть график капремонтов, эти работы выполнят не ранее 2030-х годов. Суммы при этом немаленькие.

Руководитель администрации главы республики Дмитрий Самоваров на обращение ответил, что «к сожалению, у субъектов Российской Федерации отсутствуют полномочия для исключения подобных многоквартирных домов из региональной программы капитального ремонта».

При этом чиновник понимает, что тема актуальна. Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми обратилось к федеральным органам, курирующим вопросы развития Арктической зоны. Региональное ведомство просит внести изменения в жилищное законодательство. Такое же обращение направлено Полномочному представителю Президента в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану.

Кроме того, указанное предложение включили в проект ежегодной общественной резолюции по вопросам социально-экономического развития Арктической зоны.

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