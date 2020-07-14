Коми достигла положительного баланса по выздоровлению от COVID-19: впервые с начала пандемии пациентов выздоровело больше, чем находится под наблюдением. Об этом на своей странице «ВКонтакте» заявил врио главы республики Владимир Уйба.

- Хочу отметить, что мы продолжаем анализировать каждый конкретный случай заболевания. И по каждому случаю идет объемная аналитическая работа. И именно она формирует устойчивость среды, а также устойчивость сдерживания вируса в нашей республике,- написал врио губернатора.

Владимир Уйба отметил, что если республика и дальше продолжит демонстрировать такие цифры, это приблизит очередное снятие ограничений. К сожалению, сегодня статистика не радует: 58 новых случаев заражения, еще два летальных исхода и 38 случаев выздоровления.

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