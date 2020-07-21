У воркутинского музея впервые за 8 лет появится постоянная экспозиция

Музей в Воркуте впервые за восемь кочевых лет откроет постоянную экспозицию. Об этом пишет ТАСС.

Воркутинский краведческий музей, основанный в 1960 году, восемь лет назад остался без постоянного помещения и без экспозиций. По словам и.о. начальника управления культуры администрации Воркуты Владислава Токмянина, восемь лет назад здание, в котором располагался музей, выкупили частные лица. Музею пришлось съехать. Поначалу здание, куда он вынужденно переселился, активно ремонтировали, заменили кровлю, окна, сантехнику. Затем работы прекратились. Дальнейшая реконструкция была неподъемной ношей для городского бюджета, а многочисленные заявки на грантовые конкурсы результата не дали. Музей не прекращал научной работы, но остался без экспозиций. Лишь в филиале музея в поселке Воргашор работают две экспозиции: «Север: природа и человека», «Одежда жителей Печорского края». В городском выставочном зале музей проводил около 20 временных выставок в год. Небольшие выставки открывали и в школах.

Недавно музей получил помещения в центре города. Сейчас там идет ремонт. Он проводится на средства благотворительного фонда. Также сотрудники обустраивает первую постоянную экспозицию - зал истории Воркуты. Его готовят совместно с Государственным музеем истории ГУЛАГа. Зал откроют к осени этого года, рассказал Владислав Токмянин.

- Самая важная и первая экспозиция музея расскажет об истории Воркуты и связанной с ней истории ГУЛАГа в Воркутинском районе. Это Воркутлаг, открытие угольных месторождений, появление города, его рост и развитие. Создание Воркутинского драматического театра, открытие шахт, первые трудовые знамена, работа «Воркутауголь» все это будет отражено в экспозиции, - пояснил и.о. начальника управления культуры.

Кроме того, к 100-летию Коми в августе 2021 года в музее откроют еще две постоянные экспозиции: «Освоение Печорского угольного бассейна» и «Арктика и человек. Экология и природа».

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