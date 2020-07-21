2020-07-21T12:52:19+03:00
Общество

Предпринимателям Коми компенсируют расходы за маски и санитайзеры

На какие суммы можно рассчитывать
Дарья ЮДИНА
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Предприниматели Коми смогут получить субсидии на компенсацию антикоронавирусных расходовПредприниматели Коми смогут получить субсидии на компенсацию антикоронавирусных расходовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Коми начали принимать документы на получение субсидий для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба регионального министерства экономики.

На субсидию могут рассчитывать социально ориентированные НКО, работающие в сфере допобразования. В список попадают также те предприниматели, кто ведет бизнес в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования. Отрасль, в которой ведется деятельность получателя субсидии, должна проходить по основному виду экономической деятельности.

Субсидию предоставляют один раз на безвозмездной основе. Её размер складывается из 15 тыс. рублей на первоначальные расходы и 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника (по численности на май 2020 года).

У организации, претендующей на субсидию, не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам, превышающей трех тыс. рублей. Она не может проходить процедуру ликвидации или банкротства.

Чтобы получить субсидию, нужно до 15 августа включительно направить заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или ИП. Отправить документы можно по почте, оформить заявление на сайте ФНС России или через личный кабинет налогоплательщика – юридического лица или индивидуального предпринимателя.

В заявлении необходимо указать счет, на который перечислят деньги. Заявление рассмотрят в течение трех рабочих дней.

С подробными условиями можно ознакомиться на сайте ФНС или на портале Мойбизнес.рф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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