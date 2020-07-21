2020-07-21T13:09:30+03:00
Общество

Медработникам из Коми компенсируют потерянный из-за COVID-19 отпуск

Российское правительство выделило 91 млн рублей
Дарья ЮДИНА
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Медработникам из Коми оплатят потерянный из-за коронавируса отпускМедработникам из Коми оплатят потерянный из-за коронавируса отпуск
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Медработникам из Коми компенсируют потерянный из-за COVID-19 отпуск. Об этом на своей официальной странице «ВКонтакте» сообщил врио губернатора Владимир Уйба.

- Рад сообщить, что правительство России решило выделить республике более 91,7 миллионов рублей для компенсации расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсаций за неиспользованный отпуск медицинским работникам, которым на протяжении пандемии предоставлялись выплаты стимулирующего характера. Мы неоднократно поднимали этот вопрос на федеральном уровне и очень ждали такое решение, - написал врио главы.

Также Владимир Уйба рассказал, что Коми включили в число 12 субъектов РФ, которым выделят деньги на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских отделений в больницах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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