Эксперты дали прогноз по численности населения Коми до 2035 года

В Санкт-Петербурге опубликовали бюллетень «Предположительная численность населения Санкт–Петербурга и Ленинградской области до 2035 года». Название не совсем точное: прогноз — по всем субъектам Северо-Западного федерального округа до 2036 года, пишет «Деловой Петербург».

Бюллетень представляет собой компиляцию таблиц с прогнозами численности населения, формируемых ежегодно на федеральном уровне Росстатом в целом по стране. При этом Росстат предлагает три сценария развития (низкий, средний и высокий), но в публикации регионального управления статистики приведен только средний.

У Коми худший сценарий из всех субъектов СЗФО: в республике численность населения к 2036 году уменьшится на 16,3 процента. С нами в лодке и Архангельская область: соседний регион потеряет 12,4 процента населения. В плюс во всем СЗФО выйдут только Санкт-Петербург, Калининградская и Ленинградская область. При этом рост населения везде будет обеспечиваться внутренней миграцией, а не демографическими успехами молодоженов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Около девяти тысяч беременных и малоимущих матерей в Коми получают пособие на питание

В казне на это заложены миллионы (подробности)