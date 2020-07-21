Компания из Санкт-Петербурга не смогла обанкротить Сыктывкарский ЛВЗ

Компания их Санкт-Петербурга не смогла взыскать с Сыктывкарского ликеро-водочного завода почти миллион рублей и обанкротить его. Об этом пишет «Комиинформ».

ООО «Меридиан Экспресс» обратилось в Арбитражный суд Коми с заявлением о признании Сыктывкарского ликеро-водочного завод банкротом. 10 марта заявление приняли к производству.

Предприятие из Санкт-Петербурга указало на наличие задолженности в размере 999 516,04 руб., подтвержденной решением Арбитража Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

СЛВЗ пояснил, что может без труда оплатить эту сумму. Сыктывкарский ликеро-водочный завод является одним из крупнейших заводов в Северо-Западном регионе, выплаты в бюджет составляют более двух млрд рублей налогов в год. Предприятие финансово состоятельно и экономически устойчиво.

СЛВЗ не исполнил решение суда, так как питерская компания не предъявила к взысканию надлежащий исполнительный лист.

В Арбитраже Сыктывкарский ликеро-водочный завод представил в материалы в дела платежное поручение от 14 мая 2020 года, подтверждающее перечисление денежных средств в размере 999 516,04 руб.

Суд принял во внимание, что задолженность погашена в полном объеме, заявлений от иных кредиторов на дату судебного разбирательства не поступило, поэтому имеются основания для отказа во введении наблюдения и прекращения производства по делу.

Ранее СЛВЗ заявил, что обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело по факту мошеннических действий, которые совершаются от имени ООО «Меридиан Экспресс».

Сейчас в Арбитраже рассматривается встречный иск СЛВЗ к питерской компании, в котором завод просит взыскать с оппонентов 50 332 руб. стоимости утраченного в 2018 году груза и 1 856 руб. убытков по транспортировке утраченного груза.

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