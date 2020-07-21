Коми стала 47 в рейтинге регионов по качеству жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты РБК подготовили рейтинг лучших регионов для жизни. Коми стала в нем 47.

Аналитики при сопоставлении регионов России опирались на десять основных показателей, объединенных в итоговую оценку в соответствии с весом. Они оценивали уровень покупательской активности, доступность жилья, способность населения обслуживать кредиты, уровень официальной занятости, уровень накоплений населения, обеспеченность основными фондами социальной сферы, обеспеченность жильем, обеспеченность педагогами и медиками, климатические условия. Итоговый индекс также скорректировали с учетом численности населения. Это сделали для корректной оценки малонаселенных регионов. При расчете индекса использовались данные Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России.

С учетом всех данных Коми стала в рейтинге 47 место, и вошла в группу «средних» по качеству жизни регионов. Первым стал Санкт-Петербург, последней — Республика Тыва.

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