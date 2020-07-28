Коми компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей за сброс нефтепродуктов в заказнике

16 июня Сыктывкарский городской суд рассмотрел административное дело в отношении республиканской компании. Компании вменяли сброс нефтепродуктов в реку заказника «Белоборский». Об этом пишет пресс-служба регионального минприроды.

Загрязнение нашли в апреле во время рейда. В Трехозерке и в воде Трезозерской курьи нашли нефтяное загрязнение на льду. Площадь разлитой нефтесодержащей жидкости около шести кв. м. Нефтепродукты попали на лед из-за поломки на судне СКО-4, собственником которого и является компания.

Центр по ООПТ Коми провел расследование, в ходе которой установили, что привело к разливу нефтепродуктов. Собранные материалы направили в суд.

Сыктывкарский горсуд вынес постановление о привлечении компании к ответственности за нарушение режима заказника «Белоборский. Компании назначили наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. руб. Постановление в законную силу не вступило.

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