Артисты Театра оперы и балета закончили сниматься в проекте «Большой балет»

В Москве завершили съемки проекта «Большой балет», в котором участвовали артисты Театра оперы и балета. Выступления Рината Бикмухаметова и Анастасии Лебедик зрители увидят осенью. О завершении съемок канал «Культура» сообщил на своем сайте.

В проекте канала участвовали восемь пар артистов из театров Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Бурятии, Коми, Воронежа, Саратова и Санкт-Петербурга. За несколько дней артисты подготовили шесть разнообразных тематических номеров для программ «Классика и неоклассика», «Романтический балет», постановки современной российской и зарубежной хореографии, а также сольные выступления.

Так, в сольной конкурсной программе Анастасия Лебедик предстала страстной цыганкой в Цыганском танце из балета Л. Минкуса «Дон Кихот. Ринат Бикмухаметов станцевал вариацию Филиппа из балета Б. Асафьева «Пламя Парижа». После артисты успешно станцевали вставное па де де из балета «Жизель» А. Адана. Еще одним премьерным номером стала «Кадрилиана» («Кадриль» из оперы Р. Щедрина «Не только любовь»). В последнем туре коми артисты исполнили номер зарубежного хореографа Annika Hogling из Швеции.

Оценить старания Рината Бикмухаметова и Анастасии Лебедик зрители смогут осенью, когда состоится премьера шоу. Тогда же люди узнают, кто стал победителем в номинациях «Лучший танцовщик», «Лучшая балерина» и «Лучший дуэт».

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