2020-08-04T13:30:15+03:00
Общество

В Сыктывкаре возле котлована, где утонула девушка, выставят аншлаги

Мэрия хочет найти собственника территории
Дарья ЮДИНА
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Мэрия Сыктывкара хочет установить аншлаги о запрете купания рядом с опасным котлованомМэрия Сыктывкара хочет установить аншлаги о запрете купания рядом с опасным котлованомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Недавно в Сыктывкаре в котловане за ТРЦ «Июнь» утонула 23-летняя девушка. Местная мэрия в ответе на запрос «КП-Коми» рассказала, как планирует решать проблему с этим котлованом.

В ответе пояснили, что в реестре муниципальной собственности этот котлован не числится. В Комитете по управлению муниципальным имуществом информации о собственнике территории и резервуаров нет. Когда-то эта территория относилась к уже несуществующем машиностроительному заводу «Орбита». Так как у этой территории есть хозяин, и участок находится не в ведении городской администрации, мэрия не вправе предпринимать там какие-либо действия.

- Администрация города сделала запрос в Управление Росреестра по Коми, чтобы установить собственника, и потребовать обеспечить на объекте безопасность.

Также, чтобы избежать несчастных случаев, сыктывкарское Управление по делам ГО и ЧС выставит рядом с котлованом аншлаги, предупреждающие о запрете купания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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