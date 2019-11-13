2019-11-13T11:57:10+03:00
Общество

В Эжве молодой водитель сбил женщину на пешеходном переходе: фото

Предполагаемый виновник аварии привлекался к ответственности в течение года 17 раз
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Кристины О.Фото Кристины О.
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В Эжве на пешеходном переходе 23-летний водитель «Приоры» сбил 50-летнюю женщину. Очевидец сфотографировал момент оказания первой помощи пострадавшей.

- Скорая, в которой я находилась вместе с ребенком (нас везли в больницу), проезжала мимо места ДТП. Медики остановились, чтобы оказать первую помощь женщине. Затем на место приехала вторая скорая, пострадавшую госпитализировали, а мы поехали дальше, - рассказала очевидец Кристина К.

По сообщению ГИБДД по Сыктывкару, ДТП произошло 12 ноября в 14:00. Водитель за рулем «Приора» сбил женщину 1969 года рождения у дома №46 по проспекту Бумажников — она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Пострадавшая госпитализирована с автотравмой, закрытой черепно-мозговой травмой с сотрясением головного мозга, с закрытыми переломами плеча и таза и ушибами мягких тканей головы и тела. У пострадавшей также диагностирован шок 1 и 2 степени. За нарушение ПДД предполагаемый виновник аварии привлекался к ответственности в течение года 17 раз. Права он получил в прошлом году, - сообщили в ГИБДД по Сыктывкару.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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