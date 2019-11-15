2019-11-15T09:41:48+03:00
Общество

Выгорело все: в Сыктывкаре собирают деньги в помощь семье чиновницы, которая лишилась жилья

Коллеги просят неравнодушных оказать посильную помощь попавшим в беду
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Масштаб бедствия велик, так как выгорело все дотлаМасштаб бедствия велик, так как выгорело все дотла
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Страшный пожар практически уничтожил квартиру начальника отдела государственных программ Минсельхоза. Коллеги просят неравнодушных оказать посильную помощь попавшей в беду семье.

- К сожалению, в мире никто от этого не застрахован. У нашей коллеги Ольги Чиликиной - начальника отдела государственных программ Минсельхоза Коми - случилась беда. В квартире по адресу Октябрьский пр-т 76, где она проживает со своей семьей, 13 ноября случился пожар. Масштаб бедствия велик, так как выгорело все дотла. Семья осталась ни с чем, а на улице зима, - сообщают коллеги пострадавшей.

Неравнодушных просят оказать посильную материальную помощь. Денежные средства можно направлять Ольге Александровне на номер карты 2202 2002 2815 6616 или на номер телефона, который привязан к карте - 89121454433.

Семья нуждается в помощи

Семья нуждается в помощи

Семья осталась ни с чем, а на улице зима

Семья осталась ни с чем, а на улице зима

«К сожалению, в мире никто от этого не застрахован», - пишут коллеги пострадавшей

«К сожалению, в мире никто от этого не застрахован», - пишут коллеги пострадавшей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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