2019-11-15T12:46:53+03:00
Общество

Жителям Коми не хватает детских садов, больниц и площадок

Сыктывкар, Усинск и Воркута попали в хвост рейтинга городов комфортных для жизни с детьми
Дарья ЮДИНА
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Жителям Коми не хватает детских садов, площадок и больницЖителям Коми не хватает детских садов, площадок и больниц
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Специалисты Domofonf.ru опросили жителей 200 городов России и выяснили, насколько люди довольны инфраструктурой для детей на своей малой родине. Пользуясь собранными данными, эксперты составили рейтинг. Города Коми заняли в нем не лучшие позиции.

Чтобы составить рейтинг, специалисты попросили участников опроса оценить утверждение «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны инфраструктурой для детей.

В среднем жители России довольны инфраструктурой на 6,6 баллов: это меньше, чем в прошлом году на 0,3 балла.

Сыктывкар набрал баллов меньше средней величины — всего лишь 5,8 балла. В прошлом год баллов на 0,8 было больше. Сейчас столица Коми заняла 163 место.

Ухтинские родители поставили своему городу только 5,7 балла, а воркутинские 5,4 балла. Эти города в рейтинге разместились на 171 и 183 строчке соответственно.

Хуже всего обстоят дела с площадками, детскими садами и больницами в в Каменско-Шахтинске Ростовской области, лучше всех в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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