От ярких постановок до «МамаФеста»: гид на выходные в Сыктывкаре

Эти выходные будут насыщенными для сыктывкарцев: две интересные и красочные постановки, «МамаФест-2019», встреча с известным режиссером-документалистом, выставка Сальвадора Дали. Составьте себе веселый график на выходные, а нужные подробности событий ищите в афише!

ЧТО: Театр оперы и балета на выходных покажет только одну поставку, но зато какую: грустная история любви в «Травиате» мало кого может оставить равнодушным. На следующей неделе артисты приготовили музыкальный салон, посвященный творчеству Петра Чайковского. Среди исполнителей Альфия Коротаева, Дарья Гапонова, Николай Глебов, Александр Жаворонков, Максим Палий, Михаил Ярмольский. На сцене выступят и новенькие в театре Яна Пикулева и Николай Калашников. Билеты можно купить на сайте.

ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая, 32).

КОГДА: Опера «Травиата» — 23 ноября в 18 часов; музыкальный салон «П.И. Чайковский. Дневники» 29 ноября в 18 часов 30 минут.

"Новая": трейлер фильма Аскольда Курова (2018).

ЧТО: В субботу покажут третий фильм из программы фестиваля «Кино в пути». Этот фестиваль посвящен борьбе за права человека и правозащитникам. Картина «Новая» полностью отвечает духу «Кино в пути»: в ней рассказывается о буднях журналистов «Новой газеты». Это издание славится своими громкими расследованиями и независимостью. Режиссер «Новой» Аскольд Куров лично приедет в Сыктывкар: зрители смогут расспросить его о фильме и съемках.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).

КОГДА: 23 ноября в 18 часов.

Режиссер Аскольд Куров

ЧТО: «МамаФест-2019» праздник для всей семьи. В программе — мастер-классы, лекции, интерактивы на любой вкус. На фестивале будут работать разные секции: «фитнес», «психология», «арт-терапия», «воспитание и развитие», «самореализация», «красота», «здоровье», «мастер-классы и интерактивы для мам», «папа», «ярмарка», «мастер-классы для детей». Стоимость билетов от 550 до 900 рублей.

ГДЕ: Сысольское шоссе, 1/3.

КОГДА: 24 ноября с 10 до 18 часов.

ЧТО: Недавно в Нацмузее Коми открылась выставка, посвященная творчеству Сальвадора Дали. В экспозицию вошли литографии великого мастера, триптих «Трилогия любви» и иллюстрации к повести «Треугольная шляпа». Стоимость билетов до 300 рублей.

ГДЕ: Национальный музей Республики Коми (Коммунистическая улица, 6).

КОГДА: 22 ноября, с 10 до 17 часов.

В филармонии жителей Сыктывкара ждет мюзикл "Нотр Дам де Пари"

ЧТО: Звезды российских мюзиклов порадуют сыктывкарцев мюзиклом-шоу «Нотр Дам де Пари». Зрители окунутся в атмосферу древних городов и прочувствуют эмоции всех персонажей постановки. Все это будет сдобрено яркими декорациями и костюмами.

ГДЕ: Коми республиканская филармония (Улица Ленина, 61).

КОГДА: 22 ноября в 19 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре пройдет праздник для мам «МамаФест»: что интересного

24 ноября мамы могут на целый день окунуться в мир познавательных лекций и мастер-классов (подробности)