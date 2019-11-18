2019-11-18T10:39:47+03:00
Общество

В Сыктывкаре появились контейнеры для сбора термометров, ламп и батареек

Первые уже установили на улице Карла Маркса и рядом с Театром оперы и балета
Дарья ЮДИНА
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Фото из группы "п.г.т. Краснозатонский... Затон"Фото из группы "п.г.т. Краснозатонский... Затон"
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В Сыктывкаре начали устанавливать контейнеры для сбора ламп, батареек и термометров. Первый появился рядом с Театром оперы и балета, второй на улице Карла Маркса. Ещё один установили в поселке Краснозатонском на площади имени Чепыгина.

В оранжевый контейнер жители столицы Коми и близлежащих поселков смогут выбрасывать батарейки, люминесцентные лампы, ртутные термометры 7, энергосберегающие лампы. Контейнер имеет три отсека для каждого вида отходов. Внутри оранжевого ящика — мягкая отделка и ступенчатая система погружения. Такое строение позволяет свести риск того, что лампочки и термометры разобьются, к минимуму.

Всего городская администрация Сыктывкара приобрела 59 контейнеров для сбора опасных отходов. Такие контейнеры планируется установить ещё на нескольких улицах и в поселках: на Тентюковской улице, улице Ленина, Сысольском шоссе, местечке Чит, в Выльтыдоре и в других местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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