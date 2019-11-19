Дело о гибели 36 шахтеров в Воркуте направили в суд

Главное следственное управление СК России завершило расследование по уголовному дело о взрывах в шахте «Северная»: инцидент, приведший к гибели 36 человек, случился в Воркуте в 2016 году. Дело рассмотрит суд. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Всего обвиняемыми по делу является 14 человек. В их числе первый заместитель генерального директора – технический директор АО «Воркутауголь» Денис Пайкин и помощник директора по охране труда структурного подразделения «Исполнительный аппарат» АО «Воркутауголь» Олег Бабиченко. Следствие также считает, что в гибели людей виновны работники структурного подразделения «Шахта Северная»: директор шахты Михаил Тимофеев, его заместитель Виталий Лавров, главный инженер Виктор Титков, начальник участка по добыче угля №12 Олег Кондратюк, начальник участка аэрологической безопасности Владислав Акиничев, его заместители Андрей Плахов и Александр Халиченко, механик данного участка Леонид Фролов и электрослесарь Денис Федюков, командир военизированного горноспасательного отряда Леонид Лобков и его помощник Олег Будаев.

Их обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух и более лиц.

Кроме того, главному государственному инспектору Воркутинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора Павлу Маслову предъявлено обвинение в халатности, которая повлекла по неосторожности смерть двух и более лиц и причинение особо крупного ущерба.

По версии следствия, 25 и 28 февраля 2016 года в горных выработках угольной шахты «Северная» Коми произошли взрывы метановоздушной смеси. Нарушения требований промышленной безопасности, ставшие причиной трагедии, носили системный характер. Их игнорировали несколько лет.

Как выяснило следствие, руководство шахты закрывало глаза на нарушения из-за желания выполнить план по добыче угля и тем самым избежать штрафных санкций от вышестоящих руководителей. По указанию либо с ведома Михаила Тимофеева, Виталия Лаврова, Виктора Титкова, Олега Бабиченко, Владислава Акиничева, Олега Кондратюка, Андрея Плахова и Александра Халиченко систематически нарушались требования безопасности, связанные с проветриванием горных выработок.

При этом работа по добыче угля не приостанавливалась, что привело к загазованности выработок и выработанного пространства шахты. В результате целенаправленного вмешательства Дениса Федюкова в систему аэрогазового контроля функция автоматического отключения электричества при повышении концентрации метана в горных выработках была выведена из строя.

Также игнорировалась необходимость принудительного разупрочнения кровли. Это привело к ее зависанию и обрушению, последующему повреждению горно-шахтного оборудования, короткому замыканию, воспламенению и взрыву метано-воздушной смеси. Павел Маслов должен был следить за соблюдением требований промышленной безопасности в шахте «Северная», которые фактически не соблюдались. В результате системного нарушения правил безопасности 25 февраля 2016 года произошел первый взрыв, из-за которого погибли 30 человек.

После проведения горноспасательной операции под руководством Виктора Титкова и Олега Будаева и в присутствии Леонида Лобкова они 27 февраля направили спасателей и работников АО «Воркутауголь» в выработки, чтобы те ликвидировали последствия аварии. При этом руководители точно знали, что в шахте опасно, и возможен новый взрыв.

Денис Пайкин как технический директор угледобывающей организации, видя такие нарушения требований безопасности, тем не менее руководителя ликвидации не отстранил, а нового не назначил и фактически самоустранился от возложенных на него обязанностей. В ночь на 28 февраля произошел новый взрыв, в результате которого шесть человек погибли, а еще шесть получили телесные повреждения. Всего в феврале 2016 года погибли 36 человек, еще 17 пострадали.

В ходе следствия только Александр Халиченко признал свою вину и дал показания о системных нарушениях правил безопасности на шахте "Северная". Остальные обвиняемые отрицают свою причастность к совершению преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хронология событий на шахте «Северная»: шансов выжить нет

"КП" собрала несколько историй шахтеров, которые навсегда останутся в сердцах и памяти родных и всех жителей Коми (подробности)

Воркутинец после трагедии на шахте «Северная» изобрел приспособление, способное предотвратить аварии под землей

Он получил патент на свое творение (подробности)