В Сыктывкаре впервые пройдет суд с присяжными заседателями

В Сыктывкарский городской суд поступило дело местного жителя, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Также следствие считает, что перед этим он грозился убить жертву, за что предусмотрено отдельное наказание.

Обвиняемый сыктывкарец ходатайствовал о том, чтобы судья рассматривал его дело вместе с присяжными заседателями. Ходатайство удовлетворили: уголовное дело судья изучит вместе с шестью присяжными заседателями. Пресс-служба Сыктывкарского городского суда сообщает, что заседание с присяжными заседателями станет первым в истории суда столицы Коми.

Первое заседание по уголовному делу пройдет 9 декабря.

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