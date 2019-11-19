2019-11-19T12:07:33+03:00
Общество

В Сыктывкаре впервые пройдет суд с присяжными заседателями

Об этом попросил обвиняемый
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Сыктывкарском городском суде впервые пройдут заседания с участием присяжных заседателейВ Сыктывкарском городском суде впервые пройдут заседания с участием присяжных заседателейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Сыктывкарский городской суд поступило дело местного жителя, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Также следствие считает, что перед этим он грозился убить жертву, за что предусмотрено отдельное наказание.

Обвиняемый сыктывкарец ходатайствовал о том, чтобы судья рассматривал его дело вместе с присяжными заседателями. Ходатайство удовлетворили: уголовное дело судья изучит вместе с шестью присяжными заседателями. Пресс-служба Сыктывкарского городского суда сообщает, что заседание с присяжными заседателями станет первым в истории суда столицы Коми.

Первое заседание по уголовному делу пройдет 9 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Верховный суд отменил решение по делу экс- руководителя Центра подготовки сборных команд Коми

Николай Гордеев считает, что его уволили ни за что (подробности)

Конституционный суд России снял запрет на проведение митингов на Стефановской площади

Поводом для проверки законодательства стала жалоба жительниц Коми (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
Новости 24
В Коми наймут 1500 человек, чтобы провести перепись населения
В Коми - как на Новой Земле: регионы России поделили по популярности мессенджеров
В Сыктывкар приедет режиссер-документалист, номинировавшийся на премию «Ника» и «Золотой орел»
Работает эвакуатор: в Сыктывкаре ограничат места для парковок
В Коми тепло резко сменится на морозы
В Воркуте семеро пожарных тушили горящий Mitsubishi
В Усинске сотрудника ГИБДД оштрафовали на миллион за взятку
В Сыктывкаре горел деревянный дом
Сыктывкарские баскетболистки победили ставропольских
Алиев взял серебро гран-при России по фигурному катанию
Сыктывкарца будут судить за то, что он год совращал ребенка
Под Сыктывкаром Chevrolet сбил женщину
У сыктывкарки мошенники украли 112 тысяч рублей
На пожаре в Ухте погибло 12 птиц
В Ижемском районе пьяный полицейский на авто врезался в дом и сбежал
В Ухте нашли тело вахтовика из Перми, пропавшего в сентябре
В Сыктывкаре четвероклассники угнали иномарку и попали на ней в ДТП
Сыктывкар прощается с ветхими зданиями: в столице Коми снесут уголовно-исполнительную инспекцию
В воскресенье погода в Коми изменится к лучшему