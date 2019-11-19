2019-11-19T14:38:38+03:00
Общество

За девять месяцев из Коми уехали 5,3 тысячи человек

Население республики продолжает уменьшаться
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Люди продолжают уезжать из КомиЛюди продолжают уезжать из КомиФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Комистат рассказал о демографической ситуации в республике. За январь-сентябрь 2019 года наш регион потерял 6,8 тысячи человек или 0,8 процента населения. Специалисты зафиксировали превышение смертности над рождаемостью и серьезный миграционный отток: за девять месяцев из Коми в другие регионы республики перебрались 5,3 тысячи человек.

Миграционные потери в сравнении с прошлым годом уменьшились на 12 процентов. Люди чаще уезжали из городов, чем из сел, деревень и поселков: количество жителей уменьшилось на 0,9 процента и на 0,6 процента соответственно.

За январь-сентябрь в Коми умерло 7470 человека: максимальный уровень смертности - в Троицко-Печорском и Усть-Цилемском районе. Число умерших превысило число новорожденных. Естественная убыль населения значительно выросла в сравнении с предыдущим годом.

Меньше стали рожать в 15 муниципалитетах республики. Наибольший коэффициент рождаемости у Ижемского района (15,8 промилле), наименьший в Интинском городском округе (7,1 промилле). Общереспубликанский показатель равен 9,6 промилле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20% начинающих специалистов готовы уехать из Республики Коми

Аналитики проанализировали ситуацию на рынке труда для молодежи (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
Новости 24
В Коми наймут 1500 человек, чтобы провести перепись населения
В Коми - как на Новой Земле: регионы России поделили по популярности мессенджеров
В Сыктывкар приедет режиссер-документалист, номинировавшийся на премию «Ника» и «Золотой орел»
Работает эвакуатор: в Сыктывкаре ограничат места для парковок
В Коми тепло резко сменится на морозы
В Воркуте семеро пожарных тушили горящий Mitsubishi
В Усинске сотрудника ГИБДД оштрафовали на миллион за взятку
В Сыктывкаре горел деревянный дом
Сыктывкарские баскетболистки победили ставропольских
Алиев взял серебро гран-при России по фигурному катанию
Сыктывкарца будут судить за то, что он год совращал ребенка
Под Сыктывкаром Chevrolet сбил женщину
У сыктывкарки мошенники украли 112 тысяч рублей
На пожаре в Ухте погибло 12 птиц
В Ижемском районе пьяный полицейский на авто врезался в дом и сбежал
В Ухте нашли тело вахтовика из Перми, пропавшего в сентябре
В Сыктывкаре четвероклассники угнали иномарку и попали на ней в ДТП
Сыктывкар прощается с ветхими зданиями: в столице Коми снесут уголовно-исполнительную инспекцию
В воскресенье погода в Коми изменится к лучшему