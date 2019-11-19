За девять месяцев из Коми уехали 5,3 тысячи человек

Комистат рассказал о демографической ситуации в республике. За январь-сентябрь 2019 года наш регион потерял 6,8 тысячи человек или 0,8 процента населения. Специалисты зафиксировали превышение смертности над рождаемостью и серьезный миграционный отток: за девять месяцев из Коми в другие регионы республики перебрались 5,3 тысячи человек.

Миграционные потери в сравнении с прошлым годом уменьшились на 12 процентов. Люди чаще уезжали из городов, чем из сел, деревень и поселков: количество жителей уменьшилось на 0,9 процента и на 0,6 процента соответственно.

За январь-сентябрь в Коми умерло 7470 человека: максимальный уровень смертности - в Троицко-Печорском и Усть-Цилемском районе. Число умерших превысило число новорожденных. Естественная убыль населения значительно выросла в сравнении с предыдущим годом.

Меньше стали рожать в 15 муниципалитетах республики. Наибольший коэффициент рождаемости у Ижемского района (15,8 промилле), наименьший в Интинском городском округе (7,1 промилле). Общереспубликанский показатель равен 9,6 промилле.

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