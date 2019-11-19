2019-11-19T15:23:22+03:00
Общество

Сыктывкарские водители рассказали об итогах акции протеста против «Яндекс.Такси»

Некоторые участники забастовки до сих пор продолжают игнорировать заказы от популярного агрегатора
Дарья ЮДИНА
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Сыктывкарские таксисты продолжают надеяться на лучшееСыктывкарские таксисты продолжают надеяться на лучшееФото: Дарья ЮДИНА
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На прошлой неделе сыктывкарские таксисты перестали брать заказы от агрегатора «Яндекс. Такси». Так они выразили свое недовольство слишком низкими, по их мнению, тарифами, которые не позволяют им зарабатывать. Акция протеста уже закончилась, и таксисты рассказали об её итогах.

Координатор акции Андрей Микушев сообщил «Комсомольской правде-Коми», что представители «Яндекс.Такси» после переговоров в региональном Министерстве промышленности, транспорта и инвестиций на связь с бастующими не выходили. Никакой реакции от «Яндекс.Такси» не последовало. Возможно, протест провалился из-за внутреннего раскола: часть бастующих вышли на линии и начали принимать заказы через день после начала забастовки.

Но таксисты сдаваться не намерены: часть из них продолжает игнорировать заказы от «Яндекс.Такси». Несколько человек вообще отказались сотрудничать со службой в дальнейшем. Остальные участники протеста планируют и дальше вести переговоры с агрегатором: с помощью Минпрома они надеются все-таки прийти к согласию.

Напомним, что с 13 по 17 ноября сыктывкарские таксисты перестали брать заказы от «Яндекс.Такси». В этот же день министерство провело встречу, на которую пригласило представителей конфликтующих сторон. Тогда им удалось достичь некоторых соглашений, которые касались чистки рынка перевозок от водителей-нелегалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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