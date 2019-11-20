Дмитрий Беляев: «Итоги выборов ректора УГТУ могут аннулировать»

Сегодня в Ухтинском государственном техническом университете проведут выборы ректора. Официально на пост руководителя вуза претендуют два кандидата: врио ректора Руслан Агиней и проректор по научной работе Иван Курта. Бывшего врио ректора УГТУ Дмитрия Беляева так и не включили в число официальных кандидатов. Он считает, что в ближайшем будущем итоги выборов могут признать незаконными и аннулировать.

- На мои обращения руководство УГТУ так и не отреагировало. Я дождусь окончания выборов и после уже решу, что делать, - заявил Дмитрий Беляев.

Также опальный кандидат на пост ректора ухтинского вуза рассказал, что Генпрокуратура проверила приказ Министерства науки и высшего образования о порядке проведения и сроках аттестации кандидатов руководителя образовательной организации. В приказе нашли «коррупциогенные факторы». Напомним, что ранее Дмитрий Беляев не прошел аттестацию министерства. Однако он и профсоюз вуза уверены, что непройденная аттестация не может быть барьером на пути к креслу главы университета: Дмитрий Беляев до сих пор является претендентом на пост ректора.

Бывший врио ректора также отмечает, что в скором будущем из-за ошибок, допущенных при организации выборов, их результаты могут отменить

- Они сами же нарушают собственные правила. Мне до сих пор не сообщили, являюсь ли я участником выборов или нет, - комментирует Дмитрий Беляев.

Профсоюз университета еще адресовал письмо о найденных нарушениях Ученому совету вуза. В частности, члены профсоюза говорят о том, что программы кандидатов не опубликовали вовремя, как и их список. Серьезным нарушением является то, что потенциальных участников выборов не уведомили письменно о включении или невключении их список претендентов на кресло ректора.

- Сегодня уже можно сказать, что из-за значительного количества допущенных процедурных нарушений соответствующие инстанции признаю незаконными так называемые выбор ректора УГТУ. Их результаты аннулируют. Это вопрос времени, — подытожил Дмитрий Беляев.

Напомним, что ранее бывший врио ректора объяснил, почему может участвовать в выборах ректора УГТУ. Он подчеркнул, что его до сих пор поддерживают студенты и работники вуза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Беляев все-таки будет участвовать в выборах на пост ректора Ухтинского государственного технического университета

Он не прошел аттестацию Министерства науки и высшего образования России (подробности)