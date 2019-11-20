В Коми кандидатов на должности муниципальных служащих будут проверять на детекторе лжи

В Коми увеличится список должностей, которые требуют от кандидатов обязательного прохождения психофизического обследования, в том числе и с помощью детектора лжи. Соответствующий указ о расширении списка уже подписал глава республики Сергей Гапликов.

Раньше в перечне было восемь пунктов, а сейчас их станет десять. Теперь на полиграфе будут проверять не только тех, кто замещает должности государственной гражданской и муниципальной службы в Коми, но и тех, кто на эти должности претендует.

Поправки начнут работать с 29 ноября.

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