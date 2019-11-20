2019-11-20T11:44:07+03:00
Общество

В Коми кандидатов на должности муниципальных служащих будут проверять на детекторе лжи

Сергей Гапликов подписал соответствующий указ
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Коми будут проверять претендентов на должности государственных и муниципальных служащихВ Коми будут проверять претендентов на должности государственных и муниципальных служащихФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Коми увеличится список должностей, которые требуют от кандидатов обязательного прохождения психофизического обследования, в том числе и с помощью детектора лжи. Соответствующий указ о расширении списка уже подписал глава республики Сергей Гапликов.

Раньше в перечне было восемь пунктов, а сейчас их станет десять. Теперь на полиграфе будут проверять не только тех, кто замещает должности государственной гражданской и муниципальной службы в Коми, но и тех, кто на эти должности претендует.

Поправки начнут работать с 29 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми мировые судьи увольняются из-за огромной нагрузки

В 2018 году с должности ушли 35% гражданских служащих (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Названа средняя зарплата в Коми
В Коми наймут 1500 человек, чтобы провести перепись населения
В Коми - как на Новой Земле: регионы России поделили по популярности мессенджеров
В Сыктывкар приедет режиссер-документалист, номинировавшийся на премию «Ника» и «Золотой орел»
Работает эвакуатор: в Сыктывкаре ограничат места для парковок
В Коми тепло резко сменится на морозы
В Воркуте семеро пожарных тушили горящий Mitsubishi
В Усинске сотрудника ГИБДД оштрафовали на миллион за взятку
В Сыктывкаре горел деревянный дом
Сыктывкарские баскетболистки победили ставропольских
Алиев взял серебро гран-при России по фигурному катанию
Сыктывкарца будут судить за то, что он год совращал ребенка
Под Сыктывкаром Chevrolet сбил женщину
У сыктывкарки мошенники украли 112 тысяч рублей
На пожаре в Ухте погибло 12 птиц
В Ижемском районе пьяный полицейский на авто врезался в дом и сбежал
В Ухте нашли тело вахтовика из Перми, пропавшего в сентябре
В Сыктывкаре четвероклассники угнали иномарку и попали на ней в ДТП
Сыктывкар прощается с ветхими зданиями: в столице Коми снесут уголовно-исполнительную инспекцию
В воскресенье погода в Коми изменится к лучшему