В Ухте пожарные вынесли из горящей квартиры двух младенцев

В Ухте ближе к четырем часа утра в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в доме № 22 на улице Дзержинского. Огнеборцы приехали на место через шесть минут. Самостоятельно выбрались 15 жильцов. Этого не смогла сделать семья из пяти человек. 34-летнюю женщину, 39-летнего мужчину, их 12-летнего сына и двух малышей спасло звено газодымозащитников. Пожар потушили ближе к шести утра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Коми.

Огонь повредил квартиру площадью 20 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. В тушении было задействовано 5 единиц пожарно-спасательной техники и 13 огнеборцев.

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