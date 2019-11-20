2019-11-20T11:38:08+03:00
Общество

В Ухте пожарные вынесли из горящей квартиры двух младенцев

Они также спасли старшего брата малышей и их родителей
Дарья ЮДИНА
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Пожарные в Ухте спасли семью из пяти человекПожарные в Ухте спасли семью из пяти человекФото: Борис КОКУРИН
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В Ухте ближе к четырем часа утра в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в доме № 22 на улице Дзержинского. Огнеборцы приехали на место через шесть минут. Самостоятельно выбрались 15 жильцов. Этого не смогла сделать семья из пяти человек. 34-летнюю женщину, 39-летнего мужчину, их 12-летнего сына и двух малышей спасло звено газодымозащитников. Пожар потушили ближе к шести утра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Коми.

Огонь повредил квартиру площадью 20 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. В тушении было задействовано 5 единиц пожарно-спасательной техники и 13 огнеборцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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