Волки продолжают терроризировать жителей Коми
Серые хищники продолжают выходить к жилью людей в Коми. Так, в Емве в местечке Ачим волки загрызли собаку. Тропинка, где нашли останки, находится рядом с детским садом.
Фото из паблика "Жесть Коми"
Также в Сыктывкаре камера сняла хромое животное на улице Серова. Предположительно, камера поймала волка.
Хромой волк в Сыктывкаре. Источник: паблик "Типичный Сыктывкар".
Напомним, что на днях беременная женщина сбила большого волка под Ухтой.
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ИСТОЧНИК KP.RU