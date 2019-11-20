Волки продолжают терроризировать жителей Коми

Серые хищники продолжают выходить к жилью людей в Коми. Так, в Емве в местечке Ачим волки загрызли собаку. Тропинка, где нашли останки, находится рядом с детским садом.

Фото из паблика "Жесть Коми"

Также в Сыктывкаре камера сняла хромое животное на улице Серова. Предположительно, камера поймала волка.

Хромой волк в Сыктывкаре. Источник: паблик "Типичный Сыктывкар".

Напомним, что на днях беременная женщина сбила большого волка под Ухтой.

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