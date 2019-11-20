2019-11-20T13:29:11+03:00
Общество

Главную елку Сыктывкара нашли в Усть-Вымском районе

Новогоднюю красавицу доставят в столицу Коми в начале декабря
Дарья ЮДИНА
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Фото пресс-службы городской администрацииФото пресс-службы городской администрации
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Сыктывкар продолжает готовиться к празднованию Нового года. Коммунальные службы столицы Коми уже подобрали елку, которая будет красоваться на центральной площади города. 22-метровую новогоднюю красавицу нашли под Кожмудором в Усть-Вымском районе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ёль, которую установят на Стефановской площади, доставят в Сыктывкар в начале декабря. Коммунальные службы надеются, что к этому времени зимняя дорога будет достаточно прочной и сможет выдержать немалый груз техники.

Для микрорайона Орбита тоже выбрали ёлку. 16-метровое дерево нашли также под Кожмудором.

Напомним, что в этом году Стефановская площадь превратится в царство Снежной королевы. Там установят её ледяной трон, персонажей сказки, сделанных изо льда, световые фигуры в виде цветов и деревьев, а также скамейки. Также на площади зальют каток.

Кроме того, новогодние городки обустроят в Орбите на Покровском бульваре, микрорайонах Давпон, Верхний и Нижний Чов, Лесозавод, пригородных посёлках Краснозатонский, Верхняя Максаковка и Седкыркещ.

При этом в Краснозатонском на площади имени Чепыгина и в Верхней Максаковке установят новые искусственные ели высотой по восемь метров с иллюминацией, а в Сосновой Поляне — живую ель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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