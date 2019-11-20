2019-11-20T17:26:46+03:00
Общество

В Сыктывкаре разыскивают педофила, который надругался над школьницей

Заведено уголовное дело
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КП
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В Сыктывкаре жертвой педофила стала 12-летняя девочка, сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

19 ноября после полудня в одном из социальных учреждений города неизвестный мужчина приставал к ребенку. Как пишет следственный комитет Коми, он «совершил иные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки».

Уже возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней. Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы. Сейчас во взаимодействии с органами МВД по Коми проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, чтобы найти человека, совершившего преступление. Также в рамках расследования будет дана оценка причинам и обстоятельствам, способствовавшим совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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