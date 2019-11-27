2019-11-27T15:15:27+03:00
Общество

Увеличение зарплат, квартиры для врачей, ремонт дорог: бюджет Коми на три года

Сегодня в Госсовете Коми обсудили его проект
Дарья ЮДИНА
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На что потратят деньги из бюджета Коми в следующие три годаНа что потратят деньги из бюджета Коми в следующие три годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня в региональном Госсовете рассмотрели проект бюджета региона на 2020 год и плановый период с 2021 по 2022 год. Проект представила министр финансов Коми Галина Рубцова.

В 2020 году доходы бюджета Коми составят 86 миллиардов рублей, а расходы 93,4 миллиарда рублей. В 2021 размер доходов будет равен 88,4 миллиарда рублей, размер расходов - 90,9 миллиарда рублей. Доходы в 2022 году 88,9 миллиарда рублей, расходы — 91,9 миллиарда рублей. В 2020 году размер госдолга Коми составит 43 процента, в 2021 году — 44 процента, в 2022 году — 47 процентов.

На реализацию национальных проектов в Коми выделят 8,4 миллиарда рублей в 2020 году. Вырастут траты на меры социальной поддержки. В следующем году зарплаты проиндексируют на 4,8 процента, у госслужащих они вырастут на три процента. Минимальный размер оплаты труда составит 12130 рублей.

Дополнительно выделят 2,7 миллиарда рублей на ремонт дорог в республике. Эти деньги уже распределили. 180 миллионов рублей потратят на покупку здания судебно-медицинской экспертизы и квартир для врачей. Миллиард направят на покрытие расходов по платежам за жилищно-коммунальные услуги.

Проект республиканского бюджета на ближайшие три года рассмотрят завтра в Госсовете Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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