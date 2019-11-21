2019-11-21T11:47:27+03:00
Общество

«От увиденного женщина пришла в ужас»: в Якше видели медведя-шатуна

Косолапый держит в страхе местных жителей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Анатолия ХлопотнюкаФото Анатолия Хлопотнюка
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В Троицко-Печорском районе медведь-шатун держит в страхе местных жителей, пишет местная газета «Заря».

В начале прошлой недели в Якше медведь-шатун наведался на окраину поселка в частное подворье, где хозяева содержат домашний скот.

- Своего сторожевого пса супруги обычно отпускали ночью погулять. В этот раз почему-то решили оставить на привязи. Не придали особого значения и тому, что собака ночью заливалась громким лаем. Когда утром хозяйка вышла хлопотать во дворе, ее встретила гробовая тишина. От увиденного женщина пришла в ужас, - сообщает источник.

О том, что предстало перед глазами испуганной женщины, история умалчивает. Однако по всей видимости зрелище было не самое радостное.

Отметим также, что от медведей-шатунов страдает Удорский район. Правительство пытается решить проблему выхода хищников в населенные пункты: теперь охотники, добывшие волка или медведя, будут получать по 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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