В Сети появилась петиция с требованием максимального наказания для виновника ДТП с тремя жертвами

15 ноября в Котласе ухтинец на Audi Q3 выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen Polo, в которой находилось три девушки — все они погибли. Заведено уголовное дело, но люди опасаются, что предполагаемый виновник аварии может избежать наказания. Они создали петицию, чтобы попытаться повлиять на ситуацию.

Как сообщала Госавтоинспекция, около девяти вечера 15 ноября на окружном шоссе в Котласе водитель Audi Q3 допустил выезд на встречную полосу, что привело к столкновению со встречным Volkswagen Polo. Ехавшие в Polo три девушки – 20-ти, 21-го и 24-х лет - погибли. Водитель и пассажир Audi госпитализированы.

Фото change.org

В соцсетях пишут, что водитель на сообщение о смерти трех девушек ответил, что ему все равно. Авторы петиции уверены, что предполагаемый виновник ДТП и его родители попытаются разными способами избежать наказания за смерть трех человек. Люди пытаются сказать органам власти, что аварию нельзя оставлять без внимания.

В частности, люди просят - суд над мужчиной был открытым, чтобы «никакие связи не могли позволить избежать уголовной ответственности за это преступление», они требуют максимального наказания для предполагаемого виновника ДТП. Также авторы петиции просят усилить уголовную ответственность за езду в пьяном виде. Они сообщают, что у водителя Audi были признаки алкогольного опьянения, а стрелка спидометра в момент аварии застыла на отметке 170 км/ч. На момент публикации статьи петицию подписали 1350 человек.

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